Barella e Calhanoglu non preoccupano | ma in Inter-Lazio pronto il sostituto – Sky

(Di venerdì 28 aprile 2023) Sospiro di sollievo per Nicolòe Hakandopo-Juventus di Coppa Italia. I due nonSimone Inzaghi e il suo staff, ma inilin campo. CAMBIA IL CENTROCAMPO –sono usciti malconci dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, ma la loro condizione fisica fortunatamente non preoccupa mister Simone Inzaghi. Per questo motivo i due centrocampisti saranno comunque a disposizione della squadra per l’importantissimo scontro diretto di domenica. Secondo quanto riportato da Sky Sport, inil tecnico potrebbe decidere di riconfermare Roberto Gagliardini proprio come contro ...

saranno a diposizione contro la Lazio. Entrambi erano usciti mercoledì con qualche problema. Nulla di preoccupante Domenica possibile ritorno dal primo minuto della coppia Lukaku ...Nel post gara del match contro la Juve,avevano tranquillizzato i tifosi a proposito delle proprie condizioni fisiche . In ogni caso, però, i rumors sui social avevano messo in ...INTER (3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries,, Brozovic,, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All.: S. Inzaghi. . LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, ...

Sky - Inter, Inzaghi può sorridere: le condizioni di Calhanoglu e Barella non preoccupano Fcinternews.it

Niccolò Barella e Hakan Calhanoglu sono in dubbio per la prossima sfida di campionato, contro la Lazio, in programma domenica 30 aprile alle 12:30. I due ...Tutte le probabili formazioni e i fanta-consigli della 32°giornata di Serie A, con inizio venerdì con un doppio anticipo alle 18:30 e alle 20:45.