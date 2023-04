Barella e Calhanoglu in gruppo! Le sensazioni verso Inter-Lazio – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’, domenica, ospiterà a San Siro ladi Maurizio Sarri. Osservati speciali, nei giorni della vigilia,, usciti acciaccati dalla sfida contro la Juventus in Coppa Italia. Da Sky Sport le ultime sulle condizioni dei due centrocampisti IN GRUPPO ? L’si prepara ad una sfida fondamentale in campionato. Domenica a San Siro sarà ospite ladi Sarri in uno scontro fondamentale per la corsa al quarto posto in Serie A. Osservati speciali, negli ultimi giorni, Nicolòed Hakan, usciti un po’ acciaccati dalla sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Da Matteo Barzaghi, su Sky Sport, le ultime sulle condizioni dei due centrocampisti: «Oggi, osservati ...