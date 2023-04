Barbara D’Urso | rivoluzione per lei | è arrivata una proposta allettante

Leggi su tvzap

(Di venerdì 28 aprile 2023) Personaggi Tv.potrebbe lasciare Mediaset per accasarsi in una nuova azienda. La conduttrice avrebbe ricevuto unaveramente. Questa azienda l’avrebbe scelta per condurre un nuovo reality show, molto simile a “Temptation Island”, in onda in prima serata su Canale 5. (Continua…) Leggi anche: “Pomeriggio 5”, taglio inaspettato: cosa sta succedendo al programma diLeggi anche:, il destino dell’ex regina di Canale 5 è ormai scritto: dove la rivedremolascia Mediaset? Da anni ormaiha legato la sua immagine alla rete del Biscione. Con Mediaset la presentatrice televisiva detiene il ...