Barbara D’Urso lascia Mediaset? Addio a Pomeriggio 5 per un nuovo reality | i rumors

(Di venerdì 28 aprile 2023) Da tempo si parla del futuro televisivo di; la nota conduttrice potrebbe ben prestorein favore di unper la nota piattaforma streaming Netflix. Negli ultimi mesi si è anche parlato di un ritorno della showgirl in Rai, anche se fino a oggi nessuna di queste notizie è stata...

corteggiata da Netflix, la conduttrice lascerà la Mediaset Secondo alcune voci di corridoio, la piattaforma di streaming punta su L'articolocorteggiata da Netflix, la ...Da alcuni mesi a questa parte che circolano diversi rumor sul futuro televisivo di. Difatti indiscrezioni hanno riportato che la conduttrice di Pomeriggio Cinque sarebbe molto vicina ad approdare in Rai, magari ricoprendo il ruolo di giurata a Ballando con le stelle ...Ora si parla di una nuova indiscrezione che ha pubblicato il quotidiano Affaritaliani.potrebbe condurre un reality su Netflix. Si tratta dell'edizione italiana del reality Lover Never Lies, erede di Temptation Island. Il format dovrebbe andare in onda il prossimo anno su ...