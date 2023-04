Barbara D’Urso | approderà su Netflix? “La sta corteggiando per un reality”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Si fanno sempre più insistenti le voci di corridoio che vedrebberopronta a lasciare Mediaset. Secondo dei recenti rumors,avrebbe messo gli occhi sulla nota conduttrice per affidarle il timone della conduzione di un. “La staper un” – Da diverso tempo il colosso dello streaming non si occupa solo L'articolo

Da trent'anni volto Mediaset e conduttrice di importanti programmi dell'azienda di Cologno Monzese,adesso è corteggiata anche da altre reti e piattaforme. Da mesi circolano rumor che parlano di un ritorno di Carmelita in Rai (c'è chi dice addirittura che la vorrebbero nella giuria di ...Novità in vista perche potrebbe approdare su Netflix . Ad accoglierla sarebbe un reality show che è molto simile a Temptation Island. Ebbene il colosso dello streaming online avrebbe già fatto la sua ...Vladimir Luxuria recentemente ha espresso la sua opinione sull'ex suora siciliana Cristina Scuccia mentre era ospite dia Pomeriggio 5 :'Credo che Cristina dovrà dire ancora altri motivi per cui lei ha lasciato il velo'. Luxuria si riferiva a una delle concorrenti dell'attuale edizione dell'Isola dei ...