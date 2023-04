Barbara d' Urso | altro che flop! Dopo il teatro sbarca su Netflix | ecco cosa farà

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 28 aprile 2023)d'pronta a un nuovo progetto lavorativo:che flop di Pomeriggio 5 ela vuole! Non c’è mai pace per la poverad’che ogni volta che pubblica un contenuto sul suo account ufficiale di Instagram deve sempre fare i conti con i leoni da tastiera. La conduttrice certamente un modo di porsi particolare, tra buste Gold shock e il saluto con la caffettiera o battendosi la mano sul cuore,a tantissime persone che la amano, ma anche tantissime che proprio non la sopportano. Sotto tutti i suoi contenuti c’è sempre qualcuno che li ricorda che non dovrebbe gestire in maniera così succinta, essendo adesso anche diventata nonna. Altri invece cercano di attaccarla sotto la sua sfera professionale: secondo ...