Bankitalia | ' inflazione pesa su reddito e risparmio famiglie'

L'alta pressione dei prezzi e la frenata dell'economia globale ed europea continuano a rappresentare un "elevato rischio" per la stabilità finanziaria del nostro paese. E' quanto sottolinea la Banca d'...L'sta colpendo il reddito disponibile e il risparmio delle famiglie italiane che tuttavia, rispetto anche ad altri paesi europei, risentono in maniera contenuta del rialzo dei tassi di ......in misura moderata sui rischi connessi con la situazione finanziaria - dice- . La liquidità resta elevata, ma in termini reali il reddito disponibile è diminuito a causa dell'. ...

Bankitalia: ancora rischi da inflazione e frenata Pil. Banche in buone condizioni Il Sole 24 ORE

Roma, 28 apr. (askanews) - I rischi per la stabilità finanziaria 'restano elevati anche in Italia', ma l'impatto delle tensioni sui mercati ...L'inflazione sta colpendo il reddito disponibile e il risparmio delle famiglie italiane che tuttavia, rispetto anche ad altri paesi europei, risentono in maniera contenuta del rialzo dei tassi di inte ...