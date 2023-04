Leitaliane si trovano "in condizioni complessivamente buone" e saranno in grado di genererare nel 2023 una redditività simile a quella del 2022 malgrado una crescita dei crediti deteriorati. Nel ...... grazie alle contenute esposizioni delleitaliane verso gli intermediari in crisi e, più in ...Stati Uniti e in Svizzera hanno determinato un forte aumento della volatilità - prosegue-......come una vendetta per il lavoro svolto nell'ambito della Commissione d'inchiesta sulla crisi dellepopolari , in cui le sue domande 'scomode' avevano innescato lo scaricabarile tra...

Bankitalia,'banche in buone condizioni,utili anche in 2023' Agenzia ANSA

Roma, 28 apr. (askanews) - I rischi per la stabilità finanziaria 'restano elevati anche in Italia', ma l'impatto delle tensioni sui mercati ...Le banche italiane si trovano "in condizioni complessivamente buone" e saranno in grado di genererare nel 2023 una redditività simile a quella del 2022 malgrado una crescita dei crediti deteriorati. ( ...