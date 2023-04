L'alta pressione dei prezzi e la frenata dell'economia globale ed europea continuano a rappresentare un "elevato rischio" per la stabilità finanziaria del nostro paese. E' quanto sottolinea la Banca d'...I recenti episodi di crisi bancarie negli Stati Uniti e in Svizzera hanno determinato un forte aumento della volatilità - prosegue- un incremento deidi contagio e significative ...Secondo gli ultimi dati di, gli italiani hanno risparmi in contanti per oltre 1.200 ...Polidoro La guida ai codici di Netflix per trovare le categorie nascoste di Dario d'Elia Tutti i...

Bankitalia: rischi stabilità finanziaria elevati anche in Italia Agenzia askanews

Roma, 28 apr. (askanews) - I rischi per la stabilità finanziaria 'restano elevati anche in Italia', ma l'impatto delle tensioni sui mercati ...L'alta pressione dei prezzi e la frenata dell'economia globale ed europea continuano a rappresentare un "elevato rischio" per la stabilità finanziaria del nostro paese. (ANSA) ...