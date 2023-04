(Di venerdì 28 aprile 2023) L'alta pressione dei prezzi e ladell'economia globale ed europea continuano a rappresentare un "elevatoo" per la stabilità finanziaria del nostro paese. E' quanto sottolinea la Banca d'...

L'alta pressione dei prezzi e la frenata dell'economia globale ed europea continuano a rappresentare un "elevato rischio" per la stabilità finanziaria del nostro paese. E' quanto sottolinea la Banca d'...molti e diffusi i bias spesso nascosti nel settore finanziario nei confronti delle donne . Per superarli le istituzioni e l'industria finanziaria nel suo complesso devono lavorare al ...non sono sfuggiti i 3 miliardi destinati dal governo alla riduzione del costo del ... Ma le incertezze chesull'andamento della crescita rendono cruciale l'attuazione del Piano ...

Bankitalia, 'permangono i rischi da inflazione e frenata Pil' Agenzia ANSA

Le banche italiane si trovano "in condizioni complessivamente buone" e saranno in grado di genererare nel 2023 una redditività simile a quella del 2022 malgrado una crescita dei crediti deteriorati.