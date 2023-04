Bankitalia | “L’inflazione pesa su reddito e risparmio delle famiglie”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 28 aprile 2023) ROMA –sta colpendo ildisponibile e ilitaliane che tuttavia, rispetto anche ad altri paesi europei, risentono in maniera contenuta del rialzo dei tassi di interesse sul debito per i mutui. Nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria, la Banca d’Italia rileva una flessione deldisponibile reale, in parte mitigata dalle misure poste in atto dal governo, un calo della ricchezza finanziaria del 5,6% nel secondo semestre e un -5,3% della propensione alnell’ultimo trimestre. Per fortuna i mutui variabili sono solo il 37% del totale e il 30% dei nuovi mutui ha un tetto. L'articolo L'Opinionista.