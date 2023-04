Bancomat | FSI entra nel capitale con un investimento fino a 100 mln di euro

Come cambierà l'azionariato dispa. L'intervento del fondo, i piani della società e i conti in perdita nel 2021. In arrivo soldi dal Fondo Strategico Italiano () perSpa. Il Fondo guidato da Maurizio Tamagnini (nella foto) investirà fino a 100 milioni nel consorzio che gestisce i circuiti di prelievo e di pagamento più noti su tutto il territorio ...Societa' gestisce circuito prelievi; oltre 110 banche socie . Il fondo, guidato da Maurizio Tamagnini, entra nel capitale dispa, la societa' che gestisce uno dei maggiori circuiti di prelievo e pagamento presenti in Italia, con un investimento fino a 100 ...L'investimento diin, primario investitore istituzionale italiano, ha siglato un accordo per entrare nel capitale di, società che gestisce i circuiti di prelievo e pagamento tra i più ...

Perché Bancomat ricorre a un aumento di capitale Entra il fondo ... Start Magazine

L'accordo strategico prevede un investimento fino a 100 milioni di euro, tramite aumento di capitale riservato.Fsi entra nel capitale di Bancomat a fianco delle banche azioniste. L'accordo prevede un investimento fino a 100 milioni di euro, attraverso ...