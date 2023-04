Bambino di 11 anni investito e ucciso

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il dramma si è consumato in un istante giovedì pomeriggio. Undi 11è statoa Monza in via Buonarroti. Vani tutti i soccorsi e la disperata corsa in ospedale, il piccolo è morto.La notizia ha scosso la città, l'assessore alla sicurezza Ambrogio Moccia ne ha...

Nel colloquio con Peter Gomez dice che daha imparato a leggere prima i numeri delle ... E difende per questo le proteste di quegli: "Il '68 è stato un grosso scossone che ha cambiato molto ...Umanamente non si potevano espellere famiglie che dasi erano integrate in Germania. Non si possono dividere le famiglie, basta che venga riconosciuto une non possono essere espulsi i ...Non è servito, purtroppo, l'intervento dell'elisoccorso. Il piccolo non ce l'ha fatta Tragico incidente a Monza. Undi 11è morto dopo essere stato travolto da un'auto alle 16.25 in via Buonarroti all'altezza del civico 189. Al volante dell'auto che ha trovato il, una Mini Countryman, c'era una ...

Bambino di 11 anni muore investito da un'automobile a Monza in via ... IL GIORNO

Le autorità ucraine hanno riferito di raid notturni russi in diverse città del Paese che avrebbero causato almeno due morti a Dnipro e l'attivazione dei sistemi di difesa aerea di Kiev. I missili "han ...L’incidente è avvenuto in occasione di uno spettacolo scolastico tenutosi nel pomeriggio del 17 febbraio 2017 all’interno del Palazzo della Cultura-Villa Crisafulli Ragno, organizzato dal Comune ...