Balzer | sigilli ai tavoli | la polizia locale sequestra il dehors

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 aprile 2023) Bergamo. Il classico nastro segnaletico bianco e rosso e una serie di cartelli con scritto: “Area sottoposta a sequestro amministrativo”. Venerdì mattina (28 aprile) una pattuglia delladi Bergamo ha messo ialesterno del, il noto bar pasticceria sul Sentierone. Secondo fonti di Palazzo Frizzoni il provvedimento sarebbe scattato in seguito alla scadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico che non sarebbe stata rinnovata nei termini stabiliti dal regolamento comunale, configurando quindi un’abusiva occupazione degli spazi. Ad essere posti sotto sequestro sono stati solo ini all’interno del quadriportico, affacciati su Piazza Dante, e non quelli che invece danno sul Sentierone.