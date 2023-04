Bagnaia | «Qualifiche? Propongo la pole il sabato mattina | con un formato stile Formula 1»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 28 aprile 2023) Francesco “Pecco”ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del Gran Premio di Spagna di MotoGp che andrà in scena domenica 30 aprile. Due settimane fa ad Austin è andata male: è caduto all’8° giro mentre era in testa. Anche in Spagna è lui l’uomo da battere. Si indica come favorito per la. «Speriamo che ora non sia l’opposto. Questa pista mi piace, sono sempre andato forte, e rispetto a dodici mesi fa siamo in una situazione completamente opposta. Sono convinto che faremo lo stesso lavoro di Austin. Io sono serenissimo, perché siamo fortissimi. Ad Austin eravamo nettamente i più veloci, abbiamo fatto una preparazione incredibile, avevo tre secondi di vantaggio nella Sprint e in gara stavo facendo quel che dovevo fare. Poi la caduta è qualcosa su cui bisogna riflettere e lavorare, ma in termini di serenità mentale per ...