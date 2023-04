Avvistati i 3 cuccioli di JJ4 | Quale sarà il loro destino senza mamma orsa?

(Di venerdì 28 aprile 2023) Alessandro Nunziati Idell’orso JJ4, ancora rinchiusa al Casteller, sono stati ripresi da una fototrappola non lontano dalla zona in cui… L'articolo proviene da Quilink.

I tre esemplari sono stati individuati dalle fototrappole piazzate nell'area in cui era stata catturata la ...Entrambi isono statinella stessa zona, a poca distanza l'uno dall'altro. Hanno all'incirca la stessa età, le stesse fattezze e si trovavano da soli, troppo piccoli per essere già ...... in un'area in prossimità della Val Meledrio, era accompagnata da trein fase di ... Dal 2000 ad oggi sono statisolo 35 orsi in Alto Adige , in calo negli ultimi anni. Runner morto ...

Avvistati i cuccioli di Jj4: come stanno Today.it

I piccoli dell'orsa JJ4, ancora rinchiusa al Casteller, sono stati ripresi da una fototrappola. Quale sarà il loro destino oraI tre esemplari sono stati individuati dalle fototrappole piazzate nell'area in cui era stata catturata la madre ...