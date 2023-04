Avengers | Infinity War | James Gunn | Ha rovinato la caratterizzazione di Star-Lord

... il successivo Captain America: Civil War riuniva e faceva scontrare un numero impressionante di supereroi; e il dittico composto daWar e: Endgame ha chiuso il primo ...... Captain America: The Winter Soldier (2014), Captain America: Civil War (2016),War (2018) e: Endgame (2019) - , e realizzata con un budget da guinness (la seconda ...... il Sanctum Sanctorum LEGO del Doctor Strange vuole essere una ricostruzione fedele della celebre residenza del Dottore, traendo i suoi dettagli da due film nello specifico:War e ...

Avengers: Infinity War, una domanda dopo averlo (ri)visto: è cambiata la Marvel o siamo cambiati noi Movieplayer

Chris Pratt has praised Guardians of the Galaxy Vol 3's "original" romantic storyline. The actor returns to the Marvel Cinematic Universe once again as Star-Lord for the upcoming sequel, while Zoe ...Chris Pratt has praised Guardians of the Galaxy Vol 3 's "original" romantic storyline. The actor returns to the Marvel Cinematic Universe once again as Star-Lord for the upcoming sequel, while Zoe ...