Autonomia differenziata | Federico Conte | “No alle Regioni | puntare sui Comuni”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Contro l’per l’Italia mediterranea”. È il titolo di un incontro, organizzato dall’associazione Cittadino Sudd, che si terrà sabato 29 aprile,ore 10.30, presso il Belvedere di San Leucio, nella Sala dei Principini. A introdurre i lavori, Luca Romano, della direzione regionale del Pd; a moderare, il direttore del quotidiano Metropolis, Raffaele Schettino. Interverranno: gli ex deputati Felice Iossa, Camilla Sgambato,; l’ex presidente della Regione Calabria, Mario Oliveiro, il consigliere comunale di Napoli Sergio D’Angelo e il presidente del Parco nazionale del Matese, Vincenzo Girfatti. Porterà il suo saluto istituzionale, il sindaco di Caserta, Carlo Marino. “L’finanziaria proposta dal Governo – dice ...

L'oratore parlerà anche die delle sue nefaste conseguenze sul Mezzogiorno e sulla Sicilia già ridotti in pezzi dopo 150 anni di colonizzazione capitalistica. La nota degli ...Poi c'è un affondo sull': "È un progetto pericoloso che rischia di minare il nostro Paese e lo dico proprio perché in Lombardia un referendum sul tema ha raccolto un'ampia ...Si è svolto ieri a Enna un partecipato semimario di formazione dal titolo ': opportunità o destrutturazione' organizzato da Proto Fare Sapere con la collaborazione della FLC CGIL e della CGIL di Enna. Con la presenza di relatori di livello nazionale ...

Autonomia differenziata, M5S e SI contrari. Conte: «Disastro da evitare» VeronaSera

Al via questa mattina la due giorni di incontri con i cittadini per parlare di Autonomia differenziata, Superbonus e legalità. I primi appuntamenti di oggi hanno visto la partecipazione di rappresenta ...Autonomia Differenziata, Pedicini (MET): “In piazza a Potenza ad illustrarne le conseguenze e per rilanciare la petizione del Coordinamento Democrazia Costitu ...