Aurora Ramazzotti e la vita da mamma | Cesare è sempre con lei | ' Il mio fagotto'

, piano piano, sta tornando sempre più attiva sui propri canali social e, infatti, ultimamente posta più storie e anche foto insieme al suo bambino Cesare . L' influencer , quando è ...e Goffredo Cerza, il ritorno a casa col figlio Cesare Augusto - guarda NONNI SPECIALI - Cesare non ha nemmeno un mese: è nato il 30 marzo, frutto dell'amore di, figlia di ...In prime - time, il sabato sera, anche d'estate. Si parla di Michelle Hunziker , la conduttrice Mediaset e da poco nonna dopo il figlio avuto da. Lanciatissima, si scopre che conquisterà anche la prima serata più ambita. Anche se, in verità, si tratta di una replica. Secondo quanto trapela dai vertici del Biscione, nel corso ...

Aurora Ramazzotti rivela il dolce regalo ricevuto da papà Eros: Mi pensa nei suoi viaggi Stile e Trend Fanpage

Prima foto ufficiale del cantante e della conduttrice con il figlio di Aurora: un particolare ha incuriosito i fan ...Emerge la verità sul misterioso anello di Aurora Ramazzotti: la suocera ha compiuto un gesto senza precedenti per lei.