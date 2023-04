Atp Masters 1000 Madrid 2023 | il montepremi e il prize money

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ile ildell’Atpdi, prestigioso evento in programma sulla terra rossa spagnola dal 26 aprile al 7 maggio. A guidare il seeding sarà Carlos Alcaraz, campione in carica e determinato a far bene davanti alla sua gente, seguito Stefanos Tsitsipas, protagonista di una buona settimana a Barcellona e tra i migliori al mondo sulla terra rossa. Presenti anche i vari Medvedev, Rune, Ruud, Rublev e Fritz, tra i candidati ad andare fino in fondo. Hanno invece dato forfait Rafa Nadal e Novak Djokovic. E gli italiani? Non ci saranno Matteo Berrettini, ancora fermo per infortunio, e Jannik Sinner, che si è cancellato proprio all’ultimo. Al via invece Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Il...

Italy's Jannik Sinner eyes the ball as he plays against Italy's Lorenzo Musetti during the Monte - CarloSeries tournament quarter final tennis match in Monte Carlo on April 14, 2023. (...Arnaldi, proveniente dalle qualificazioni, approdato così al terzo turno del quarto1000 della stagione. Da lunedì, inoltre, entrerà per la prima volta nella Top 100 del ranking. Arnaldi, ...... numero 105 del mondo (che da lunedì approderà per la prima volta fra i primi 100 del ranking), ... ed è approdato al terzo turno del "Mutua Madrid Open", quarto1000 della stagione, dotato ...

Grandissima impresa di Matteo Arnaldi nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2023. Sulla terra rossa spagnola, l’italiano classe 2001 (n.105 al mondo) gioca una partita straordinaria contro uno ...Matteo Arnaldi da applausi: il tennista italiano continua la sua avventura a Madrid, staccato il pass per il 3° turno. Eliminato Ruud ...