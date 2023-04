ATP Madrid 2023 | Matteo Arnaldi supera Ruud | “Avevo la mente libera Ora con Munar…”

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) Un’impresa meravigliosa.hato in occasione dei trentaduesimi di Finale dell’ATP diil norvegese il n.4 al mondo Caspercon il risultato di 3-6 e 4-6. Un incontro molto positivo per il tennista italiano che adesso dovrà sfidare Munar. Intervenuto nel post-partita, il ventiduenne nativo di Sanremo ha commentato la sua gara: “Non so cosa dire. A Barcellona ho giocato molto bene, qui è diverso perché la palla rimbalza molto in alto. Ho fatto fatica il primo set con Paire. Oggi la pressione era su, io sono entrato in campo con la testa“.ha poi espresso tutta la sua emozione, rimarcando la sua prima partecipazione in un tabellone principale in un Masters 1000: “Ho fatto un lungo ...