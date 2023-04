ATP Madrid 2023 | Matteo Arnaldi | “Aver raggiunto la top-100 già ora mi dà fiducia | è un anno per fare esperienza”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Non ci sono dubbi chesia stato autore di una delle grandi sorprese del Masters1000 di. La vittoria nel secondo turno contro il n.4 del mondo, Casper Ruud, non era assolutamente attesa, ma ha dato conferma della grande crescita del ligure sempre più consapevole delle qualità del proprio tennis. Grazie al successo maturato contro il forte norvegese,ha avuto accesso per la prima volta in carriera al terzo turno di un 1000 e a 22 anni è una grande soddisfazione: “Ho solo cercato di scendere in campo e giocare il mio miglior tennis, e penso dilo fatto. Mi godo questo momento e domani sarà un altro giorno. Voglio essere pronto per la mia prossima partita”, le sue parole in conferenza stampa. Unin cui perè importante ...

A porre fine al suo cammino al MutuaOpen ci ha pensato Yannick Hanfmann , attuale numero 108 del ranking. Musetti non ha opposto resistenza nel primo set e non ha inciso nei momenti ......non buonissimo il debutto del campione uscente Carlos Alcaraz nel Masters 1000 di. Il tennista iberico è approdato al terzo turno superando per 26 64 62 il finlandese Emil Ruusuvuori (41). ...Qualche giorno fa ha vinto il suo ennesimo500, quello di Barcellona, e ci sono buone possibilità che porti a casa anche i mille punti in palio a. Tennis, presto di fenomeni iberici nel ...

Superando il norvegese Caspar Ruud il tennista ligure ha consolidato l'ingresso nella top 100