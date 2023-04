Atletica | Ponzio shock | “Mi ritiro Sono stato spinto fuori dallo sport”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo dell’leggera. Lo specialista del getto del peso italo-americano Nikha annunciato il suodall’agonismo. L’Azzurro lo ha comunicato sulle sue pagine social: “Beh, le voci erano vere. Mi dispiace comunicare a tutti che, a malincuore, mi ritirerò con forza dall’a tempo indeterminato”. Poi prosegue: “Non è una mia decisione, né quello che voglio fare, ma va oltre il mio controllo. Farò un video per spiegare tutto nella sua interezza così tutti capiranno molto presto, quando tutto sarà ufficializzato. Al momentoe nonpiù ritenuto accettabile per gareggiare a livello professionistico per il ...

Atletica, Nick Ponzio si ritira! L'annuncio a sorpresa sui social OA Sport

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. L’atletica italiana, che si prepara all’evento clou del 2023, ovvero i Mondiali di Budapest (Ungheria) in programma dal 19 al 27 agosto, è scossa da una notizi ...L'annuncio del pesista azzurro, improvviso, con un post su Instagram: "Non è una mia decisione, farò un video per spiegare tutto". Era stato 4° agli Europei 2022 e ha un primato di 21.83 ...