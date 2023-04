(Di venerdì 28 aprile 2023) Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. L’italiana, che si prepara all’evento clou del 2023, ovvero i Mondiali di Budapest (Ungheria) in programma dal 19 al 27 agosto, è scossa da una notizia a dir poco inattesa. Ci si riferisce a. Ebbene, lo specialista italo-americano del getto del peso ha annunciato sul proprio profilo Instagram il ritiro dall’attività agonistica. Il 28enne nativo di San Diego, cittadino italiano dal 15 giugno 2021 (il bisnonno era siciliano), ha deciso di dire basta, dando conferma in lungo post che la sua ultima gara sarebbe stata quella dei Drake Relays. Una gara dove è giunto quarto con la misura di 20,59, preceduto da Ryan Crouser con 22.42 (3 lanci oltre i 22 metri e 3 nulli), Tipp Piperi (21,45) e da Chuk Enekwechi (20,81). “Beh, le voci erano vere. Mi dispiace comunicare a tutti che, a ...

Sarà presente anche la terza punta di diamante del peso tricolore, ovveroPonzio, in arrivo dagli Stati Uniti. Il primo test rriva al termine di tre settimane intense dal punto di vista del ...... indipendente e con i piedi per terra,e sexy. Griffe di moda e marchi sportivi, il match ...una versione kaki e rossa alla fine della pellicola ( en pendant con le rose che porta a, (il ...Il direttore tecnico della Nazionale Italiana diAntonio La Torre ha diramato la lista degli azzurri che saranno protagonisti agli Europei ... Leonardo Fabbri (getto del peso),Ponzio (...

Atletica, Nick Ponzio si ritira! L'annuncio a sorpresa sui social OA Sport

L'annuncio del pesista azzurro, improvviso, con un post su Instagram: "Non è una mia decisione, farò un video per spiegare tutto". Era stato 4° agli Europei 2022 e ha un primato di 21.83 ...Inizierà sabato prossimo 29 aprile, a Gaborone capitale del Botswana, la serie dei più prestigiosi meeting mondiali della stagione dell’atletica in pista, con il Botswana Golden Grand Prix valido qual ...