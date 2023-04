Atletica | Lorenzo Simonelli | “Una novità la staffetta | sono molto contento di esserci”

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) Un buon 2022 con record personale, oro ai Giochi del Mediterraneo e partecipazione agli Europei. Ora ci si aspetta il definitivo salto di qualità da, ostacolista azzurro classe 2002, quarto agli ultimi Europei indoor. L’azzurro è stato nel frattempo convocato anche per il raduno degli staffettisti italiani in quel di Roma: andiamo a scoprire le sue parole ad Athletic2u. Sull’opportunità avuta: “Unaanche per me, non mi aspettavo di poter partecipare a questo raduno.die spero di dare il massimo per far crescere la squadra italiana nella”. Gli obiettivi: “La stagione indoor è statapositiva dal punto di vista degli ostacoli, vediamo come andrà quella outdoor. ...