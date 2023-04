Atelier Pronovias sfila a Barcellona la nuova collezione Season of Light

(Di venerdì 28 aprile 2023), il marchio di alta moda sposa del Gruppo, ha presentato las of” per il 2024 alla Barcelona Bridal. Lata di moda sposa più iconica dell’anno. Lo show ha portato gli ospiti, più di 1200 persone, in un viaggio spettacolare attraverso le quattro stagioni con l’ispirazione agli elementi naturali e le stagioni stesse. Il momento di maggior impatto è stato quando la top model internazionale Blanca Padilla ha aperto lata e l’ex angelo di Victoria’s Secret, Sara Sampaio, l’ha conclusa con un grande abito a matrioska che sembrava un fiore ma che al suo interno racchiudeva un’incredibile tuta sexy, realizzata con un tessuto interamente perlato....

Nella collezione di abiti da cerimoniaEmè troviamo l'abito lungo Marghera in nuance ...propone per le invitate l'abito Sparkle 08, dritto in crepe con scolllo a V in blu cobalto. ...Saranno presentate le nuove collezioni di leader della sposa spagnoli come Jesús Peiró; Rosa Clarà;; Nicole Milano; Isabel Sanchis; Sophie et Voilà; Yolancris; Marco & María; Ramón ...DaadEmé fino a Nicole Spose tornano di moda le mantelle con strascico . Inoltre, dopo il matrimonio di Laura Pausini, sono richiestissimi gli abiti vintage magari completati da ...

Atelier Pronovias presenta le 4 stagioni del matrimonio Donna Moderna

Alessandra Rinaudo, direttrice artistica del Gruppo Pronovias, racconta la collezione 2024 di Atelier Pronovias ispirata alle 4 stagioni ...È un omaggio alla luce la sfilata sposa immaginata da Alessandra Rinaudo, direttrice artistica della maison "Leggerezza è la parola che mi piace usare per descrivere la nuova collezione di alta moda s ...