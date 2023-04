Assolto anche in appello il killer dei due poliziotti a Trieste La rabbia dei parenti delle vittime | «Stanchi delle scuse»

(Di venerdì 28 aprile 2023) Alejandro Augusto Stephan Meran, il cittadino dominicano di 30 anni accusato di aver ucciso due agenti di polizia in una questura diil 4 ottobre 2019, non è imputabile. La sentenza arriva dalla corte d’assise d’del capoluogo friulano, che ha confermato l’assoluzione arrivata in prima grado. Meran, per cui era stato disposto il ricovero in una Rems per almeno 30 anni, è stato ritenuto non imputabile per vizio di mente. «Siamo un po’di sentire queste: quanto è malato Meran, quanto sta male. Siamodi questa storia, però dobbiamo andare avanti e non ci resta niente altro da fare», ha commentato Fabio Demenego, padre di Matteo, l’agente di polizia rimasto ucciso nella sparatoria insieme a Pierluigi Rotta. «È un po’ un ripetersi di queste udienze, prese con molta ...

Abbonati per leggereLeggiIl mistero del "Banksy" di Trieste: sui muri appaiono e scompaiono le sue opere, dedicate a personaggi legati alla città Trieste, la missionaria Loredana Vigini ...... Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena); inoltre, Viola ha personalmente... non solo in tema di questioni attinenti al giudicato e di affari in materia internazionale, ma...Alejandro Augusto Stephan Meran, il cittadino dominicano di 30 anni accusato di aver ucciso due agenti di polizia in una questura di Trieste il 4 ottobre 2019, non è imputabile. La sentenza arriva ...

Trattativa Stato-Mafia, confermata assoluzione per ex Ros. Assolto anche Dell’Utri Il Sole 24 ORE

OpenAi riaccende il chatbot dopo il blocco a seguito della denuncia del Garante della privacy per violazione dei dati. La startup rispetta gli obblighi in tema di Gdpr. E ora può sfruttare questo vant ...Intervista a Basilio Milio, avvocato del generale Mori, dopo l'assoluzione per la trattativa Stato-mafia: "Ci sono state favolette usate con arma di ...