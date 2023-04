(Di venerdì 28 aprile 2023) Settanta milioni, questo il prezzo pagato dal Newcastle al Real Sociedad per garantirsi le prestazioni sportive di. Per alcuni sembravano troppi, per altri un affare, quel che è certo è che le ...

Attualmente fermo a quota 10 gol in campionato , la punta è anche in grado di fareai compagni e lo ha dimostrato nell'ultima partita contro l'Everton in cui ha confezionato per Murphy un ...7 gol, 6. Numeri da non sottovalutare, anche se nel finale ha dovuto spartirsi sempre più ... Nulla di. L'addio così riserva una retrogusto comunque amaro nonostante l'...... il quale sudi Roberto Carlos, decide di incantare l'intera platea di spettatori, sugli spalti e non, con un sinistrosu cui nulla può, un incolpevole portiere. Il Bayer ...

Assist fantascientifico di Isak: parte da centrocampo e dribbla tutti! Corriere dello Sport

L'attaccante del Newcastle ha realizzato, contro l'Everton, una giocata pazzesca servendo a Murphy il pallone del definitivo 4-1: i dettagli del gol ...Alex Isak è stato l’autentico protagonista di Newcastle-Everton. L’attaccante svedese si è esibito in una giocata mozzafiato servendo a Murphy un assist da fantascienza che ha incantato un intero ...