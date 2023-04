Assegno unico | il 12% non lo ha chiesto | chi sono gli esclusi

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 28 aprile 2023) A un anno dal debutto dell’, l’Inps ha fatto un primo bilancio della misura che ha preso il posto di tutte le prestazioni precedenti a favore del nucleo familiare. A partire dalla platea interessata: nel 2022 hanno percepito almeno una mensilità 9,65 milioni di figli. In un annostati distribuiti dall’Inps 16,5 miliardi di euro a più di 6 milioni di famiglie in tutta Italia. L’adesione alla misura è stata dell’88%. Il 12% degli aventi diritto non ha rila prestazione, il 18% ha fatto domanda senza presentare l’Isee, ricevendo così solo la quota minima., l’importo erogato Secondo l’Osservatorio dell’Inps, l’importo medio per figlio è stato pari a 164 euro. L’importo base dell’per ciascun figlio minore, in assenza di ...