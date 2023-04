Assegno dall’Agenzia delle Entrate per eredi e vedovi | domanda entro e non oltre il 31 maggio

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 28 aprile 2023)devono fare tutto per tempo per non perdere la cifra. Ecco come funziona. Un periodo di intenso lavoro per l’Agenziache deve confrontarsi con tante scadenze fiscali a distanza ravvicinata. Una questione rilevante riguarda anche. Quando muore una persona cara è una batosta per chi rimane perché non soltanto c’è il dolore ma ci sono anche innumerevoli incombenze da portare avanti a breve termine.devono rispettare i termini per richiesta assegni – ilovetrading.itL’Italia è il paese della burocrazia e quando muore qualcuno non ci sono sconti, anzidodici mesi bisogna presentare la dichiarazione di ...