Ascolti tv | ‘Un passo dal cielo’ batte la Coppa Italia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Prosegue il successo della fiction di Rai1 Prosegue il successo della fiction ‘Undal Cielo 7’, che ieri sera su Rai1 ha ottenuto 4.061.000 spettatori con il 22.4% di share, risultando il programma più seguito della prima serata di giovedì endo la semifinale diFiorentina-Cremonese, trasmessa da Canale 5 e vista da 3.085.000 spettatori con il 15.4% di share. Al terzo posto, ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4, con 989.000 spettatori e il 6.9% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Back to School’ su1 (945.000 spettatori, share 6.2%), ‘Con Air’ su Rai2 (873.000 spettatori, share 4.7%), ‘Indovina Chi Viene a Cena’ su Rai3 (766.000 spettatori, share 3.9%), ‘Piazzapulita’ su La7 (734.000 spettatori, share 5.1%), ‘4 Hotel’ su Tv8 (409.000 ...

... Federica Panicucci, sospiro di sollievo Vediamo, quindi, quanto hanno totalizzato intutti i programmi trasmessi nella serata di ieri , utilizzando come fontearticolo di TvBlog dedicato ...Prosegue il successo della fiction 'Passo dal Cielo 7', che ieri sera su Rai1 ha ottenuto 4.061.000 spettatori con il 22.4% di share, ... A seguire, tra gli altridi prime time: 'Back to ...passo dal cielo 7 torna Eva (Rocio Munoz Morales) e la serie s'impenna, registrandonuovo record di. Anche se Carolina (Serena Iansiti) tiene testa alla super top model. Anche se tutto sembra andare a rotoli per i protagonisti della fiction tra equivoci, tradimenti segreti,...