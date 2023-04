Ascolti tv | ‘Un passo dal cielo’ batte la Coppa Italia

(Di venerdì 28 aprile 2023) (Adnkronos) – Prosegue il successo della fiction ‘Undal Cielo 7’, che ieri sera su Rai1 ha ottenuto 4.061.000 spettatori con il 22.4% di share, risultando il programma più seguito della prima serata di giovedì endo la semifinale diFiorentina-Cremonese, trasmessa da Canale 5 e vista da 3.085.000 spettatori con il 15.4% di share. Al terzo posto, ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4, con 989.000 spettatori e il 6.9% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Back to School’ su1 (945.000 spettatori, share 6.2%), ‘Con Air’ su Rai2 (873.000 spettatori, share 4.7%), ‘Indovina Chi Viene a Cena’ su Rai3 (766.000 spettatori, share 3.9%), ‘Piazzapulita’ su La7 (734.000 spettatori, share 5.1%), ‘4 Hotel’ su Tv8 (409.000 spettatori, share 2.4%), ‘Il ...

... Federica Panicucci, sospiro di sollievo Vediamo, quindi, quanto hanno totalizzato intutti i programmi trasmessi nella serata di ieri , utilizzando come fontearticolo di TvBlog dedicato ...Prosegue il successo della fiction 'Passo dal Cielo 7', che ieri sera su Rai1 ha ottenuto 4.061.000 spettatori con il 22.4% di share, ... A seguire, tra gli altridi prime time: 'Back to ...passo dal cielo 7 torna Eva (Rocio Munoz Morales) e la serie s'impenna, registrandonuovo record di. Anche se Carolina (Serena Iansiti) tiene testa alla super top model. Anche se tutto sembra andare a rotoli per i protagonisti della fiction tra equivoci, tradimenti segreti,...