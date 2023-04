Ascolti tv ieri | Back to School bocciato | vince Rai1 Boom Stefano De Martino

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 28 aprile 2023) Come rivelano glitv di, giovedì 27 aprile 2023, in prima serata si è registrato l'ennesimo tracollo ditosu Italia 1. La quarta puntata della seconda stagione condotta da Federica Panicucci ha racimolato soltanto 942.000 spettatori, 6.2% di share. Dati Auditel in leggera crescita rispetto alla scorsa settimana. La semifinale di ritorno di Coppa Italia su Canale 5, che ha visto il match Fiorentina - Cremonese, ha ottenuto una media di 3.085.000 spettatori, 15.4% di share.Un Passo dal Cielo 7 su: 4.061.000 spettatori, 22.4% di share ottenendo il secondo record dopo la prima puntata del 20 marzo scorso che aveva conqistato 4.656.000, 27.1%: Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai 2 film Con ...