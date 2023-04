ASCOLTI TV 27 APRILE 2023 | UN PASSO DAL CIELO RISALE SOPRA I 4 MILIONI 22 | 4% | FIORENTINA-CREMONESE 15 | 4% | DRITTO E ROVESCIO 6 | 9% | BACK TO SCHOOL 6 | 2% | POMERIGGIO 5 18 | 2% NON LONTANO DALLA VITA IN DIRETTA 21 | 7% | FORUM SFIORA IL 24%

(Di venerdì 28 aprile 2023)TV 27· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3026 37.96 PT – 7797 38.23 24 – 3149 39.51 PT – 7932 38.90 Tg1 Rassegna Stampa – 292 10.68Tg1 – 954 19.28Tg1 Mattina – 607 12.43UnoMattina – 739 18.21Storie Italiane – 698 18.84Storie Italiane – 794 17.05È Sempre Mezzogiorno! – 1538 16.97Tg1 + Tg1 Ec. – 3105 25.75 + 2322 19.23Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1799 15.55Oggi è un Altro Giorno – 1645 16.82Paradiso delle Signore – 1669 21.53Tg1 + Pres. ViD – 1286 17.59 + 1470 20.07in– 1873 21.72L’Eredità – 2755 23.97L’Eredità – 3770 26.15 (finale 3914 26.32)Tg1 – 4263 23.86Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4198 21.76 + 4811 23.10UnDal– 4061 22.40Porta a Porta + Viva Rai2! – 873 12.32 + 278 9.32 Prima Pagina – 625 ...

... che si è svolto venerdì 28nel refettorio piccolo delle Biblioteche Riunite, di fronte ad ... e di 46 anni dal primo trasmesso in Italia dalla RAI, continua a sbancare glitv, a tal ...Diventa presto una star tra le principali piattaforme social e di streaming totalizzando a oggi 354 milioni disu Spotify e 23 milioni su Apple Musica, 300mila iscritti al suo canale Youtube ...... tutto è pronto per le due nuove puntate dell'amatissimo programma di Canale5 leader degli... In particolare, però, tra gli ospiti di Verissimo di sabato 29 e domenica 30ci sarà Pietro ...

Ascolti tv e dati Auditel giovedì 27 aprile: Un passo dal cielo batte la Coppa Italia, bene Dritto e Rovescio Virgilio Notizie

Ascolti tv 28 aprile 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...Buon compleanno a Luca Laurenti. Sabato 29 aprile il braccio destro di Paolo Bonolis nella conduzione di programmi di successo, compie 60 anni. Come molti sanno, però, la carriera di Laurenti nello sp ...