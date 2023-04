Ascolti TV 27 aprile 2023 | auditel ieri sera | Un Passo dal Cielo 7 o Fiorentina-Cremonese

(Di venerdì 28 aprile 2023)TV 27TV 27Giovedìin compagnia di Undal7. La fiction Lux Vide tiene banco la primata, maha affrontato un avversario ostico come le partite di Coppa Italia in esclusiva Mediaset. Nell’ultimo mercoledìl’incontro Juventus-Inter ha ottenuto il recorddi oltre il 30% di share. Nella giornata di, Canale 5 ha proposto l’altra semifinale. Sugli altri canali tv, si rinnova la sfida politica tra Dritto e Rovescio e Piazzapulita. Su Italia 1 Federica Panicucci ha condotto un’altra puntata ...

... già disponibile in anteprima esclusiva su Amazon Music, sarà fuori domani, venerdì 28, su ... Le altre canzoni, scelte tra oltre 250, sono al terzo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA ...... dopo la puntata di lunedì 24sembra che l'annuncio dell'addio di Enrico Papi , dopo solo ... nonostante il grande successo di queste due prime puntate dell' Isola 2023 (che ha già fatto...Chiara Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini e l'amore senza genere: 'Non amo stare al centro dell'attenzione'Tv 262023, con la Coppa Italia Canale 5 mette il turbo. Solo Chi l'ha ...

Ascolti tv mercoledì 26 aprile 2023: Inter-Juve 7,5 mln (34.64%), Torno indietro e cambio vita 2,5 mln (12.3%) Chi l’ha visto 2mln (11.4%) Tvblog

Rifondazione attacca il sindaco Berloni per le parole poco "chiare". Divampa la polemica su fascismo e antifascismo. A Rifondazione, infatti, non sono andate a genio le parole con cui il sindaco Berlo ...Feltri ha appoggiato, su Libero, la scelta di Biden di ricandidarsi, nonostante l’età: «Mi sta antipatico, ma il cervello non invecchia, se non colpito da una malattia. L’unica attività che a noi anzi ...