Ascolta le canzoni di Ultimo e si risveglia dal coma dopo 30 giorni La 38enne Rosa | “Vorrei stringerti la mano”

(Di venerdì 28 aprile 2023) “Non riuscivo ancora a parlare, nella mia testa però le intonavo tutte”.rsi da undi 30sulle note di: è accaduto a, che ha deciso di omaggiare il cantautore che l’ha accompagnata durante il suo ricovero. “Tutto è iniziato a gennaio 2022. Una brutta infezione alle gambe non mi ha più permesso di camminare”, ha raccontato al Corriere Adriatico ladi Pesaro. “svariati controlli, in aprile, sono stata ricoverata un mese. A giugno,un improvviso svenimento, sono entrata in. Ci sono rimasta un mese. La mia fortuna è stata incontrare una grande fan diche mi ha fattore le sue. Di quei momenti non ho memoria ma ...

... moglie del defunto principe Nicolò Abbonati per leggere anche Leggi ancheledi Ultimo e si risveglia dal coma. Il sogno di Rosa: "Mi hai salvato la vita, vorrei poterti stringere la ...Un mese di perdita di coscienza nel quale a stare vicino alla 38enne è stata un'infermiera che mettevadi Ultimo . Finchè un giorno sulle note di 'Sul Finale' Rosa ha ripreso coscienza, s'è ...La mia fortuna è stata incontrare una grande fan di Ultimo che mi ha fatto ascoltare le sue. Di quei momenti non ho memoria ma della sua voce ho un ricordo chiaro e vivido". Così come del ...

Ascolta le canzoni di Ultimo e si risveglia dal coma. Il sogno di Rosa: "Mi hai salvato la vita, vorrei poter… Repubblica Roma

Come si intuisce dal titolo del brano, questa canzone è un invito semplice per il futuro, con il verbo coniugato alla seconda persona, quindi in favore di chi ascolta. Riderai è anche la parole che ...PESARO - È stata in coma per un mese, intubata, sospesa tra la vita e la morte. Poi, come per miracolo, si è risvegliata ascoltando le canzoni di Ultimo, il cantautore romano, che ...