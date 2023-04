Arsenal | nel mirino un obiettivo di Milan e Inter

"È un realizzatore fantastico, ma deve essere coinvoltogioco" ha ripetuto il tecnico del Manchester City a Erling Haaland. Il perché lo si è visto contro l', col norvegese che ha dominato ...... telecronista di Premier League per Sky, un sinistro per il definitivo 4 - 1, dopo due assist e una partita pregevole,match verità del suo Manchester City contro l', che permette ora ai ......del Manchester City che rincorre il titolo in Premier League (è secondo a - 2 dall'ma con ... E chissà che anchesuo futuro calcistico, un giorno lontano, non possa esserci la Serie A.

City-Arsenal, Guardiola-Arteta: maestro e allievo si giocano la Premier Tuttosport

Scopriamo i migliori marcatori Next Gen della Premier League: Haaland primo senza storia, Martinelli insegue con poche speranze ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...