Armocromia non portarmi via

Leggi su amica

(Di venerdì 28 aprile 2023) La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a Milano il 25 aprile 2023. (Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto via Getty Images) Una delle domande che ci si pone frequentemente è quella dell’esistenza o meno di regole nella moda, principi da seguire o norme immutabili che non dipendano dal gusto personale o dal periodo storico in cui si vive. In questi mesi e anni vi è, infatti, un continuo fiorire di nuove tecniche e dettami per il corretto vestirsi:, intelligenze artificiali che abbinano abiti e accessori, programmi televisivi che impongono una sola e unica via di eleganza. Addirittura la leader della nuova sinistra italiana, Elly Schlein, ha richiesto la consulenza da Enrica Chicchio per capire se è una spring o una summer e se le sta meglio il pervinca o il celestino. Se per alcuni è importante essere “alla moda”, per altri la vera essenza del ...