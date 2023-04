Arisa in chiesa si alza e canta l’Ave Maria senza microfono | brividi e lacrime

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 28 aprile 2023)lasciaparole e fa venire iesibendosinell’interpretazione delall’interno di una. Al giorno d’oggi la musica si è tramutata quasi tutta in show business e gli artisti sono spesso più personaggi chenti. A fare vendere e dunque ad attrarre l’attenzione del pubblico non è più la voce, ma l’aspetto, ciò che con il look e con le pubblicazioni sui social l’artista riesce a comunicare. In questo modo il pubblico ha la sensazione di seguire qualcuno che gli è vicino per gusti e interessi, ma ha anche un modello da seguire.e mette ia chiunque l’ascolti – Ansa Foto – ...