Ardea | brutto incidente sulla Laurentina | schianto tra auto e camion | traffico in tilt FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 aprile 2023)poco faVia, ad, che ha visto coinvolti un’e un. L’impatto è stato piuttosto violento come mostrano i danni riportati dai veicoli. Sul posto è presente un’ambulanza unitamente agli agenti della Polizia Locale di. In questo momento la circolazione è completamente bloccata tra Via Apriliana e la rotonda dell’Idrica.venerdì 28 aprileadIl sinistro si è verificato all’altezza di Via Apriliana ed ha coinvolto due mezzi, tra cui uncome detto. Non è chiaro al momento se a seguito dello scontro, le cui cause sono in fase di accertamento da parte dei caschi bianchi, vi siano ...