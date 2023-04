Aquaman e il Regno Perduto | Jason Momoa chiarisce | Non sono state usate tutte le mie idee

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il protagonista die il, ha commentato le ipotesi di un ritorno del personaggi sul grande schermo dopo due film.ha parlato della possibilità che la storia disul grande schermo non finisca con il secondo capitolo della storia. I fan della DC dovranno attendere fino a dicembre per poter scoprire quello che accadrà ine il, sequel basato proprio su un'idea del protagonista. Delleabbandonate In un'intervista rilasciata alcune settimane fa,ha ora raccontato: "La cosa meravigliosa die il ...

I fan della DC dovranno attendere fino a dicembre per poter scoprire quello che accadrà ine ilperduto, sequel basato proprio su un'idea del protagonista. Delle idee sono state ...Ad interpretare i protagonisti, Ed e Lorraine Warren, ritroviamo Patrick Wilson - atteso anche ine ilperduto - e Vera Farmiga , mentre al momento non sono stati rivelati gli altri ...e ilPerduto si concentrerà soprattutto sul legame tra fratelli, secondo le anticipazioni trapelate nel corso del CinemaCon 2023 . L'evento, attualmente in corso a Las Vegas, in genere ...

Aquaman e il Regno Perduto, Jason Momoa chiarisce: "Non sono ... Movieplayer

Il protagonista di Aquaman e il Regno Perduto, Jason Momoa, ha commentato le ipotesi di un ritorno del personaggi sul grande schermo dopo due film.La routine di allenamento di Jason Momoa, protagonista quest'anno al cinema con Fast X e Aquaman, include questi 4 esercizi che per allenare forza, coordinazione, resistenza e agilità ...