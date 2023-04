Aqua Film Festival | dal 15 al 18 giugno a Roma su Mymovies

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 28 aprile 2023) Si tiene – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – alla Casa del Cinema die sudal 15 al 182023 la settima edizione dell’. Quali temi tratta? La rassegna internazionale per lavori dedicati al tema dell’acqua è organizzata dall’Associazione Culturale no profit UNIVERSI. Il mondo dell’acqua Ilvuole rappresentare, con lo strumento cinematografico e di documentazione, lo straordinario mondo dell’acqua nei suoi diversi valori e bellezza, per stimolare una maggiore consapevolezza, scoprendo anche nuovi talenti cinematografici nel campo dell’audiovisivo. “Il ruscello di Ripasottile” Tra le proiezioni del ...