App Pedriatria | opportunità o grande inganno?

(Di venerdì 28 aprile 2023) App Pediatria, Arenella: “L’APP è uno strumento che attualmente i giovani Pediatri accolgono con sommesso favore” La carenza di personale sanitario si registra anche in pediatrico e le assunzioni avvengono solo in momenti di carenza emergenziali che permettono di accedere alla titolarità, ma il settore pediatrico dell’Associazione Medici senza Carriere vede di buon occhio l’uso dell’APP Pediatria. Lo spiega in una lettera inviata in redazione il dottor Mattia Arenella, Medico in formazione specialistica in Pediatria Rappresentante dei Medici Specializzandi in Pediatria Università “Luigi Vanvitelli” che lasciamo di seguito. Lettera del dottor Arenella Così come i Medici di Assistenza Primaria anche i Pediatri di Libera Scelta che abbiano i requisiti per la pensione di vecchiaia o per il pensionamento anticipato, possono fare domanda di pensione part-time alla propria azienda ...