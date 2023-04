Antonio Tiberi e la Trek Segafredo hanno rescisso il contratto

non è più un corridore della Trek Segafredo. Lo comunica la squadra, dopo che il giovane corridore era stato al centro di una vicenda finita in tribunale nella Repubblica di San Marino :...La Trek - Segafredo esi separano con effetto immediato, dopo che i comportamenti del corridore durante la sua sospensione non hanno soddisfatto i criteri del team per un ritorno alle competizioni. Con il ...non sarà più un corridore della Trek Segafredo . Il pilota era finito davanti al tribunale di San Marino per aver sparato ad un gatto nello scorso giugno del 2022. Dopo che la vicenda ...

Le strade di Antonio Tiberi e della Trek-Segafredo sono destinate a separarsi, la cosa era nell’aria. E a quanto risulta negli ultimi giorni sarebbe stato trovato l’accordo per… Leggi ...Il giovane ciclista, che uccise con una carabina ad aria compressa l’animale di Pedini Amati, non è più un corridore della Trek Segafredo DONATELLA ...