Antonio Subranni | “Abbiamo combattuto una guerra e ci hanno fatto passare per traditori”

(Di venerdì 28 aprile 2023), ex comandante del Ros, dopo l’assoluzione per la trattativa Stato-mafia: “Rischiavamo la vita ogni giorno, la mia famiglia era senza normalità. E per questo sono stato indicato come complice dei miei nemici”

E' assoluzione per l'ex parlamentare Marcello Dell'Utri, per gli ex investigatori del Ros, il generale dell'Arma Mario Mori e gli ufficiali dei carabinierie Giuseppe De Donno. ...Ora c'è la sentenza definitiva della Cassazione. Sono stati assolti 'per non aver commesso il fatto' Marcello Dell'Utri e gli ex ufficiali del Ros Mario Mori,e Giuseppe De Donno. Dopo 20 anni di processo, insinuazioni cattive, giudizi tranchant a mezzo stampa, annientata la loro dignità senza la garanzia neppure del dubbio, tutti i teoremi ...Dopo 12 anni di processo, la Corte di Cassazione ha confermato il giudizio d'appello per i generali in pensione Mario Mori,, per l'ex colonnello Giuseppe De Donno. E va anche oltre, ...

Stato-mafia: confermate le assoluzioni per Mori, Subranni, De Donno e Dell'Utri Agenzia ANSA

Antonio Subranni, ex comandante del Ros, dopo l’assoluzione per la trattativa Stato-mafia: “Rischiavamo la vita ogni giorno, la mia famiglia era senza ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...