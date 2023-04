(Di venerdì 28 aprile 2023)di. Undi 50 anni,, è statoa Bitonto (Bari) venerdì mattina intorno alle sei. Gli sono stati fatali alcuni colpi di arma da taglio al busto. L'omicidio in via Bellini, vicino al centro storico.Gli agenti della polizia del locale...

Un uomo di 50 anni,, è stato ucciso a Bitonto (Bari) questa mattina intorno a sei. La vittima è stata ferita mortalmente con alcuni colpi di arma da taglio al busto. E' accaduto in via Bellini, strada a ...Un uomo è stato ucciso questa mattina, intorno alle sei, a Bitonto, in via Bellini. Secondo prime informazioni, la vittima, il 50enne, sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi d'arma da taglio al busto. Sull'episodio indagano gli agenti di Polizia del commissariato di Bitonto, coordinati dalla pm Desirée Digeronimo. ...commenta A Bitonto, in provincia di Bari, un uomo di 50 anni,, è stato ucciso a coltellate. L'omicidio è avvenuto in pieno centro storico, poco dopo l'alba di venerdì. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia di Stato che stanno vagliando ...

Antonio Monopoli: l'uomo ucciso all'alba sull'uscio di casa Today.it

I fatti intorno alle 4,30 di questa mattina. La vittima, Antonio Monopoli, avrebbe avuto una violenta discussione, al culmine della quale si sarebbe ...BARI, 28/04/2023 - Un uomo di 50 anni, Antonio Monopoli, è stato ucciso a Bitonto (Bari) questa mattina intorno a sei.