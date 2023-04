Antonello | «Inter | negli ultimi tre anni 5 finali! Grande stagione»

Così l'ad dell', Alessandro, a margine dell'evento 'Soldi vs Idee' all'Università Bocconi di Milano. pia/gm/ariIl riferimento lo dà la stretta attualità e Scaroni lo spiega accanto ad Alessandro, Ceo corporate dell'. "Vivremo tra poco la semifinale di Champions: potrei vendere dei biglietti ..."Un'iniziativa sbagliata per come è stata proposta, era un percorso che doveva nascere all'interno delle istituzioni". Il Ceo dell', Alessandro, interviene così sul tema Superlega. Il dirigente nerazzurro, durante l'incontro "Soldi vs idee: il calcio e la sostenibilità", all'uNiversità Bocconi, spiega comunque come ...

Inter, Antonello: 'Semifinale di Champions traguardo imprevisto, ma per noi è fondamentale il quarto posto' Calciomercato.com

NAPOLI - Dunque il bambino è nato. Il Viminale d’accordo con Prefettura, Comune di Napoli, Associazione Partigiani d‘Italia, Macron, Zelensky e Antonio Tajani, Cooperativa parcheggiatori abusivi, sind ...L’amministratore delegato traccia la linea: “Un buon finale di stagione anche per aiutare le finanze nerazzurre” ...