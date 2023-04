Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 28 aprile

Leggi su zon

(Di venerdì 28 aprile 2023): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 282023.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Marcello decide quindi di partire per raggiungere Adelaide, mentre Ferdinando scopre cosa è successo tra lui e Ludovica. Il regalo di nozze di Gloria per Gemma riaccende la nostalgia di Ezio. Vittorio incontra una persona che conferma i suoi dubbi sul coinvolgimento di Tancredi nell’incendio in fabbrica. A sorpresa torna Agnese a Milano.Il...