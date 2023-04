Anticipazioni Amici 22 | 29 Aprile | sfide | ospiti | eliminato

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tutto è pronto per la sesta puntata del serale di22. È stato registrato un nuovo appuntamento che verrà trasmesso sabato 292023, in prima serata su Canale 5. Si tratta della penultima puntata prima della finale, siamo agli sgoccioli e presto potremo conoscere i finalisti di quest’edizione. Ma ora scopriamo che cosa è accaduto grazie alledei colleghi diNews. Leggi anche: Dove vedere la replica di22 Glidella sesta puntata del serale di22 Grandi ritorni questa settimana ad22. Maria De Filippi ha invitato ancora una volta il comico Enrico Brignano, che la settimana scorsa aveva omaggiato Gigi Proietti nel suo monologo. Ma spazio anche alla musica con una cantante di successo uscita ...

Stando alledel Serale di22 di sabato 29 aprile i TodArisa hanno vinto ben due manche mentre i CuccaLo hanno perso per tutta la puntata. Andando nel dettaglio al ballottaggio ...22settima puntata Serale: le manche Si sono sfidati in questa prima manche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ha trionfato la prima squadra ...Nuova registrazione2023 del 27 aprile: ci sarà un'altra eliminazione Nel dettaglio, lesulla nuova registrazione di2023 in programma questo giovedì 27 aprile, rivelano che ...

Anticipazioni Amici 29 aprile: eliminato, l'infortunio e cosa è successo QUOTIDIANO NAZIONALE

Durante la registrazione del Serale di Amici 22 Isobel si infortuna e lascia lo studio. Vediamo cosa è accaduto ...Andiamo a scoprire le anticipazioni della settima puntata del Serale di Amici 22 e tutto quello che è accaduto in studio ...