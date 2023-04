Antetokounmpo | che lezione dall' Nba | il fallimento non esiste

...partita Giannisci mette la faccia. Lui era candidato al titolo di Mvp, i suoi Bucks erano stati la migliore squadra della stagione regolare. Hanno invece perso contro i Miami Heat (...... in bilico e in discussione dopo la fallimentare (ci perdonerà Giannisper l'utilizzo ...in cui deteneva il miglior record della stagione e naufragata contro un clamoroso Jimmy Butler...Leggi anche Chi è Giannis, il campione Nba con i Milwaukee Bucksfaceva il 'vu cumprà' Trump non ammette la sconfitta, come tutti: il successo è l'ossessione di questi tempi "Oh mio ...

NBA, la lezione di Giannis Antetokounmpo: "Perdere non è un fallimento". VIDEO Sky Sport

Ogni campione, come la star di Milwaukee eliminata dalla corsa al titolo, sa che deve guardare alle sconfitte come un mezzo per imparare ...Nella notte tra mercoledì e giovedì i Milwaukee Bucks sono stati eliminati dai Miami Heat al primo turno dei playoff del campionato ...